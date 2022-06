Polizei Hagen

POL-HA: Terminhinweis - zweite Auflage von "Tea with Cops" der Polizei Hagen: Veranstaltung zur Steigerung der interkulturellen Kompetenz

Hagen (ots)

Im März 2022 führte die Polizei Hagen die Auftaktveranstaltung "Tea with Cops" im Rahmen der UN-Wochen gegen Rassismus durch. Das integrative Projekt zur Förderung des Austausches zwischen Migranten und Polizeibeschäftigten aus unterschiedlichen Aufgabenbereichen, wurde mit großem Interesse angenommen. Über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um mit "ihrer Polizei" ungezwungen und in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen sowie gemeinsam ein leckeres Heißgetränk zu genießen.

Um an den großen Erfolg der Auftaktveranstaltung anzuknüpfen, findet am Freitag, den 10. Juni 2022, zwischen 14 Uhr und 16 Uhr die zweite Auflage von "Tea with Cops" statt. Vor der syrischen Moschee (Bergischer Ring 99) lädt die Polizei Hagen Interessierte Bürgerinnen und Bürger auf einen leckeren Tee ein. Das Angebot ist dabei nicht auf Muslime begrenzt, sondern richtet sich auch andere Migrantengruppen.

Die Idee zu "Tea with Cops" entstand in Anlehnung an das Format "Coffee with a Cop" des NRW Innenministeriums. Denn Tee hat im orientalischen Raum eine höhere Bedeutung, als das bei Kaffee der Fall ist. Bei der Veranstaltung haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, an dem durch die Polizei aufgebauten Teestand offene Fragen zu klären, Hinweise zu geben, Informationen zum Polizeiberuf zu erhalten oder einfach nur locker mit Polizeibeschäftigten ins Gespräch zu kommen. Auf Seiten der Polizei bietet sich im Gegenzug die Möglichkeit, die eigene interkulturelle Kompetenz zu stärken und einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Es soll die klare Botschaft gesendet werden, dass sich die Polizei Hagen gegen Rassismus positioniert. Sie begreift dabei Menschen mit anderer Herkunft als wichtigen Teil der Gesellschaft und geht direkt auf sie zu. Das Format "Tea with Cops" findet einmal im Quartal unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln statt. (arn)

