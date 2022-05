Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Raub in Söhrewald: Kripo sucht weiterhin Zeugen mit detaillierter Täterbeschreibung

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere heute, um 9:13 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5234316 veröffentlichte Pressemitteilung).

Söhrewald (Landkreis Kassel):

Nach dem Raub auf einen Auslieferungsfahrer, der sich am heutigen Montagmorgen auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Söhrewald-Wellerode ereignete, laufen die Ermittlungen der Polizei weiterhin auf Hochtouren. Wie die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo mitteilen, liegt nach den ersten Vernehmungen jedoch eine detaillierte Beschreibung der noch nicht identifizierten Täter vor. Mögliche Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich zu melden. Zudem suchen die Ermittler einen bis dato unbekannter älteren Mann, der offenbar mit dem Fahrrad an dem Parkplatz vorbeigefahren war, sowie einen jüngeren Mann, der in unmittelbarer Nähe des Tatorts von einem Fahrschulauto abgeholt wurde. Beide könnten wichtige Zeugen sein und werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ereignet hatte sich der Raub auf dem Parkplatz des Geschäfts in der Wattenbacher Straße in Wellerode gegen 8 Uhr. Der 51-jährige Auslieferungsfahrer war zu dieser Zeit beim Einsteigen in den dort geparkten blauen Transporter von den zwei unbekannten Männern überfallen worden, die unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe Bargeld erbeuteten. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Stoffbeutel in unbekannte Richtung. Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor:

1. Täter: 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schlank, braune Haut, kurze schwarze Haare, schwarze Hose, schwarzes Oberteil, sprach Deutsch mit Akzent.

2. Täter: 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, kräftig gebaut, braune Haut, schwarze Haare (Seiten ganz kurz, oben etwas länger), schwarze Hose, schwarze Übergangsjacke, schwarze FFP2-Maske.

Mögliche Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise zu dem Raub geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

