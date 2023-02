Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall mit zwei Leichtverletzten - Verursacher hatte 1,12 Promille

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Mecklenburger Straße 08.02.2023, 16.10 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Mecklenburger Straße in Wolfsburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 51 Jahre alten Renault-Fahrer und einer 40-Jährigen Fiat-Fahrerin. Die Fiat-Fahrerin und ein 9-jähriger Insasse wurden leicht verletzt. Dem alkoholisierten Renault-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Fiat-Fahrerin befuhr am Mittwochnachmittag in Begleitung ihres Mannes und ihrer Kinder den Schlesierweg und bog nach links auf die Mecklenburger Straße ein. Hinter ihr fuhr der Renault-Fahrer und bog ebenfalls in die gleiche Richtung ab. Kurze Zeit später musste die 40-Jährige verkehrsbedingt anhalten, da ein vor ihr fahrendes Fahrzeug in eine Parklücke fuhr. Dies bemerkte der 51-Jährige zu spät und fuhr auf den Renault auf. Dabei wurden die Fahrerin sowie ihr 9-jähriger Sohn leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem 51-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,12 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, die im Klinikum entnommen wurde. Zudem stellten die Polizeibeamten den Führerschein des Renault-Fahrers sicher. Dabei ergaben sich Hinweise, dass der Führerschein gefälscht war.

Gegen den 51-Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols, Fahrlässige Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung gefertigt.

