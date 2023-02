POL-WOB: Kabeldiebstahl - Täter entwenden 40 Meter Buntmetall

Königslutter (ots) - Königslutter, Schoderstedter Feld 06.02.2023, 18.00 Uhr bis 18.15 Uhr Die kurze Abwesenheit einer Mieterin nutzten am Montagabend unbekannte Täter, um in eine Wohnung in der Straße Schoderstedter Feld in Königslutter einzubrechen und Schmuck zu stehlen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Die Mieterin hatte am späten Montagnachmittag ihre Wohnung in Königslutter verlassen. Als sie nach etwa ...

