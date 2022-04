Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Unfallflucht auf L 550; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf der L 550, zwischen Sinsheim und Weiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein noch nicht näher bezifferbarer Schaden entstand.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer eines blauen Opel von Weiler in Richtung Sinsheim unterwegs, als er kurz nach 16 Uhr auf der Gefällstrecke, kurz vor der Abfahrt Hammerau, in einer Rechtskurve zu weit nach links geriet und einen entgegenkommenden roten Opel Astra streifte. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer des blauen Opel setzte seine Fahrt in Richtung Sinsheim fort.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell