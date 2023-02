POL-WOB: Einbrüche in Bäckereifilialen - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Vorsfelde, Wiesenweg 04.02.2023, 14.00 Uhr bis 05.02.2023, 11.30 Uhr Wolfsburg, Reislingen, Hauptstraße 05.02.2023, 16.30 Uhr bis 19.20 Uhr Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag in ein Einfamilienhaus im Wiesenweg in Vorsfelde und am späten Sonntagnachmittag in ein Haus in der Hauptstraße in Reislingen ein. Am Samstagnachmittag verließ die Eigentümerin ...

