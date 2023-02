Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Wiesenweg

04.02.2023, 14.00 Uhr bis 05.02.2023, 11.30 Uhr

Wolfsburg, Reislingen, Hauptstraße

05.02.2023, 16.30 Uhr bis 19.20 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag in ein Einfamilienhaus im Wiesenweg in Vorsfelde und am späten Sonntagnachmittag in ein Haus in der Hauptstraße in Reislingen ein.

Am Samstagnachmittag verließ die Eigentümerin ihr Haus im Wiesenweg und musste bei ihrer Rückkehr am Sonntagmittag feststellen, dass die Terrassentür aufgebrochen worden war. Die Täter durchwühlten verschiedene Schränke und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Am Sonntag stellte eine Hauseigentümerin in der Hauptstraße in Reislingen fest, dass Einbrecher ihre kurze Abwesenheit genutzt hatten und in ihr Haus eingebrochen waren. Auch hier waren Schränke und Kommoden durchwühlt worden. Das genaue Diebesgut ist bisher unbekannt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

