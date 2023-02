Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brandstifter festgenommen - 27-Jähriger in Untersuchungshaft

Wolfsburg (ots)

Süpplingen, 02.02.2023

Gegen einen 27 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Helmstedt ist am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig vom zuständigen Richter am Amtsgericht in Helmstedt Haftbefehl erlassen worden.

Der 27-Jährige ist aufgrund von intensiven Ermittlungen der Polizei dringend tatverdächtig, in jüngster und längerer zurückliegender Vergangenheit mehrere Brandstiftungen in Süpplingen begangen zu haben.

Wegen dieser Brandstiftungen ist die Bevölkerung von Süpplingen zunehmend verunsichert worden.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell