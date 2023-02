POL-WOB: VW T5 Multivan entwendet - Zeugen gesucht

Grasleben (ots) - Grasleben, Rottorfer Straße, Parkplatz Lappwaldhalle 31.01.2023, 18.55 Uhr bis 20.10 Uhr Unbekannte Täter lösten am Dienstagabend die Radmuttern eines Volvos, der auf einem Parkplatz an der Rottorfer Straße in Grasleben geparkt war. Glücklicherweise ist es nicht zu einem Unfall gekommen und der 39-jährige Pkw-Besitzer wurde nicht verletzt. Der ...

mehr