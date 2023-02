Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unbekannter löst Radmuttern von Pkw

Grasleben (ots)

Grasleben, Rottorfer Straße, Parkplatz Lappwaldhalle 31.01.2023, 18.55 Uhr bis 20.10 Uhr

Unbekannte Täter lösten am Dienstagabend die Radmuttern eines Volvos, der auf einem Parkplatz an der Rottorfer Straße in Grasleben geparkt war. Glücklicherweise ist es nicht zu einem Unfall gekommen und der 39-jährige Pkw-Besitzer wurde nicht verletzt.

Der Besitzer des Volvos parkte sein Fahrzeug am frühen Montagabend gegen 18.55 Uhr auf dem Parkplatz der Lappwaldhalle in Grasleben. Nach etwa einer Stunde stieg er wieder in seinen Volvo und fuhr nach Hause. Auf der Fahrt bemerkte er ein leichtes Rattern am Pkw, schenkte diesem Umstand jedoch keine weitere Beachtung. Am Dienstagmorgen nutzte der 39-Jährige sein Fahrzeug erneut und stellte nun neben den Geräuschen auch ein Ruckeln beim Fahren fest. Daraufhin hielt der Volvo-Fahrer an und stellte zu seinem Schrecken fest, dass an dem vorderen linken Rad zwei Radmuttern fehlten und drei weitere fast vollständig gelöst waren.

Da der Parkplatz direkt an der Straße liegt hoffen die Ermittler, dass Zeugen im Tatzeitraum verdächtige Personen an dem Pkw oder in der näheren Umgebung gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grasleben unter der Telefonnummer 05357/ 99226-0

