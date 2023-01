Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Müllcontainer in Brand gesetzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Mörse, Herzbergweg

31.01.2023, 01.00 Uhr

Wolfsburg, Westhagen, Eisenacher Straße

31.01.2023, 01.44 Uhr

Unbekannte Täter setzten in der Nacht zu Dienstag im Herzbergweg in Mörse und in der Eisenacher Straße in Westhagen zwei Müllcontainer in Brand. Die Ermittlungen dauern an.

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte gegen 01.00 Uhr den Notruf der Feuerwehr, als er im Herzbergweg einen brennenden Altpapiercontainer auf dem Parkplatz gegenüber der Ballsporthalle feststellte. Die Freiwillige Feuerwehr Mörse konnte den Brand vollständig löschen.

Nur kurze Zeit später entdeckten zwei Passanten einen brennenden gelben Müllcontainer in der Eisenacher Straße. Der Container wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Container konnte durch die Berufsfeuerwehr verhindert werden.

Die Brandermittler gehen aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe von einem Tatzusammenhang aus. Inwieweit dies auch auf die Brände der letzten Tage zutrifft ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

