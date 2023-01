Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Geschäfte - Zeugen sehen Täter flüchten

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Schlesierweg

30.01.2023, 21.45 Uhr

Wolfsburg, Hohenstein, Saarstraße

31.01.2023, 00.40 Uhr

Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße

31.01.2023, 01.55 Uhr

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht zu Dienstag in drei Geschäfte in der Wolfsburger Innenstadt ein und entwendeten Bargeld. In zwei Fällen wurde eine flüchtende Person beobachtet. Die Ermittlungen dauern an.

Am Montagabend nahmen Zeugen im Schlesierweg ein klirrendes Geräusch wahr und bemerkten eine dunkel gekleidete laufende Person. Eine Nachschau ergab, dass die Scheibe eines Friseursalons offensichtlich beschädigt worden war, woraufhin die Zeugen umgehend die Polizei verständigten. Bei der Spurensicherung stellte sich heraus, dass ein Fenster des Salons mit einem Gullideckel eingeworfen worden war und ein geringer Bargeldbetrag gestohlen worden war.

Kurz nach Mitternacht hörte ein Passant ein Geräusch wie zerberstende Scheiben in der Saarstraße und sah eine dunkel gekleidete Person aus einem dortigen Lebensmittelgeschäft kommen und in Richtung Schubertring gehen. Dort stieg der Täter auf ein Fahrrad und entfernte sich. Der Zeuge rief er die Polizei an, die mit mehreren Streifenwagen zum Tatort fuhr. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Laden nichts gestohlen.

Etwa eine Stunde später löste die Alarmanlage eines Telekommunikationsgeschäfts in der Fußgängerzone der Porschestraße aus. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenwagen stellten die Beamten fest, dass die gläserne Eingangstür des Ladens eingeschlagen worden war. Eine Nachschau ergab, dass unbekannte Täter gewaltsam die Diebstahlssicherungen von fünf Smartphones herausgerissen und die Handys gestohlen hatten.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell