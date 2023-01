POL-WOB: Pkw-Fenster eingeschlagen - Diebe stehlen Handtasche

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Vorsfelde, Amtsstraße 30.01.2023, 09.20 Uhr Am Montagmorgen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer eines T-Roc einen in der Amtsstraße in Vorsfelde geparkten Golf Variant und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Besitzer des Golfs parkte seinen Pkw am frühen Montagvormittag in der Amtsstraße in Höhe eines Restaurants rechtsseitig auf einem Parkplatz. Als er kurze Zeit später ...

mehr