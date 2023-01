Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub eines E-Scooters - Täter flüchten unerkannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Teichbreite, Rolf-Nolting-Straße 27.01.2023, 11.40 Uhr

Am Freitagmittag raubten zwei unbekannte Täter in der Rolf-Nolting-Straße in Wolfsburg einem 15-jährigem Schüler den E-Scooter und flüchteten.

Der Schüler war am Freitagmittag auf dem Heimweg, wobei er den Motor des Rollers nicht nutzte. In Höhe der Bushaltestelle Karpfenstraße wurde er plötzlich von zwei unbekannten Tätern von seinem E-Scooter gewaltsam geschubst. Verletzt wurde der 15-Jährige dabei nicht. Im Anschluss flüchtete ein Täter mit dem E-Scooter in Richtung der L 291 (Westumgehung), der andere lief in Richtung Allerstraße.

Die Täter waren etwa 1,80 Meter groß und trugen schwarze Winterjacken mit Kapuze. Einer der Männer war schlank, der andere hatte eine kräftige Statur.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell