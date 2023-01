Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Müllcontainer in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Eisenacher Straße

27.01.2023, 04.50 Uhr

Am Freitagmorgen setzten unbekannte Täter zwei Müllcontainer in der Eisenacher Straße in Westhagen in Brand. Die Container wurden vollständig zerstört.

Gegen 04.50 Uhr am Freitagmorgen teilte ein Passant der Feuerwehr über Notruf mit, dass in der Eisenacher Straße zwei Müllcontainer brennen würden. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr standen die Container vollständig in Flammen.

Inwieweit es einen Zusammenhang mit der Brandstiftung wenige Stunden zuvor in der Straße Detmeroder Markt (wir berichteten) gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell