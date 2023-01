Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Getränkeflaschen beim Einbruch entleert- Spielautomaten aufgebrochen

Herford (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (25.1.) betrat der Inhaber einer Gaststätte an der Ballerstraße die Räumlichkeiten und stellte auf dem gesamten Boden eine ausgegossene Flüssigkeit fest. Bei genauer Nachschau wurden durch unbekannte Personen eine Vielzahl von alkoholischen Getränken aus dem Lager im Inneren der Gaststätte ausgegossen. Die Täter schlugen zunächst eine Fensterscheibe des Lokals ein und gelangten in die Innenräume. Hier wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und eine bislang unbekannte Menge an Bargeld daraus mitgenommen. Ebenfalls konnte die Täter noch etwas Bargeld aus einer Kasse entwenden, bevor sie augenscheinlich verschiedene Getränkeflaschen auf dem Boden entleerten. Anschließend verließen die Unbekannten das Objekt. Gegen 00.30 Uhr wurde die Gaststätte noch vom Inhaber ordnungsgemäß verschlossen hinterlassen. Am Morgen gegen 10.40 Uhr bemerkte der Geschädigte dann den Einbruch. Wir bitten weitere Zeugen, die Angaben zum Einbruch machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

