Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte durchsuchen Doppelhaushälften- Zugang über Terrassentür

Löhne (ots)

(sls) Am Mittwochabend (25.1.) wurden Polizeibeamte über Einbrüche in zwei Doppelhaushälften am Mittelbach in Löhne informiert. Der Bewohner einer Hälfte bemerkte bei der Rückkehr zum Wohnhaus, dass im Inneren mehrere Türen geöffnet waren und auch die Schubladen von Schränken geöffnet standen. Bei genauer Prüfung wurden durch die Beamten Hebelspuren an der Terrassentür festgestellt, durch die die Täter augenscheinlich über den Garten in das Haus gelangten. Es wurde Bargeld in drei-stelliger Höhe mitgenommen. Auf gleiche Art und Weise wurden ebenfalls in die Nachbarhälfte eingebrochen. Hier betraten die Unbekannten über eine aufgehebelte Terrassentür das Haus und durchsuchten dieses. Offensichtlich fanden die Täter keine Wertgegenstände und verließen das Haus ohne Diebesgut. Die Tatzeit der Einbrüche war von ca. 13.00 Uhr bis etwa um 17.00 Uhr als die Bewohner sich nicht im Haus befanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell