Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Baufachhandel- Fenster aufgebrochen

Enger (ots)

(sls) Nach einem Blick auf ihr Mobiltelefon in der Nacht zu Mittwoch (25.1.) erkannte die Besitzerin eines Baufachhandels an der Meller Straße in Enger, dass augenscheinlich in die Firma eingebrochen wurde. Gegen 2.51 Uhr löste die Alarmanlage des Geländes aus und informierte darüber die Eigentümer des Betriebes. Bei erster in Augenscheinnahme konnte im rückwärtigen Bereich ein aufgehebeltes Fenster festgestellt werden. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte im Objekt keine Personen mehr festgestellt werden. Ermittlungen am Tatort ergaben, dass unbekannte Personen durch das Fenster in den Bürobereich gelangten. Dort wurden mehrere Räumlichkeiten und Schränke durchsucht. Letztendlich nahmen die Täter Bargeld in einer drei-stelligen Höhe mit. Danach entfernten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung. Wir bitten Zeugen, die vor oder nach der Tatzeit verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich des Baufachhandels gesehen haben, sich bei der Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

