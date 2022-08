Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (30.08.2022) gegen 21:00 Uhr befuhren ein derzeit unbekannter Fahrer und 46-Jähriger hintereinander mit ihren Autos die Bayreuther Straße in Richtung der Bruchwiesenstraße. Im Kreuzungsbereich übersah der 46-Jähriger einen vorfahrtsberechtigten 25-jährigen Autofahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Es ergaben sich jedoch Hinweise, dass der derzeit unbekannte Autofahrer falsch in den Kreuzungsbereich abgebogen ist und den 46-Jährigen geschnitten hatte. Beide Fahrer erlitten einen Schock. Eine Beschreibung des gesuchten Autos und dessen Fahrer liegt nicht vor. Daher werden Verkehrsunfallzeugen gesucht! Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell