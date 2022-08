Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Samstag (27.08.2022) 14:00 Uhr bis Sonntag (28.08.2022) 20:55 Uhr versuchten derzeit unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Saarlandstraße einzubrechen. Die Haupteingangstür wurde beschädigt, es gelang den Tätern jedoch nicht, in die Praxis einzudringen. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Wer hat verdächtige Personen beobachtet und kann Hinweise auf mögliche Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de

