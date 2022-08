Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tasche mit Geldbörse im Supermarkt entwendet

Ludwigshafen (ots)

Am Montagvormittag (29.08.2022) gegen 11:30 Uhr befand sich der 82-jährige Geschädigte in einem Supermarkt in der Comeniusstraße. Während des Einkaufs legte der Mann seine Tasche auf einer Ablage ab und ließ diese kurzeitig unbeobachtet. Ein derzeit unbekannter Täter nahm die Tasche an sich und verschwand aus dem Laden. Der Vorfall wurde durch Videokameras aufgezeichnet. Der Täter ist ca. 50-60 Jahre alt, 1,70m-1,80m groß, hatte schwarzes, kurzes Haar, eine kräftige Statur und führte einen roten Rollkoffer mit silbernem Griff mit sich. Er trug eine kurze, graue Hose und ein rotes Polo-Shirt. Wer hat die Person gesehen und kann Hinweise zur Identität geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell