Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht!

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (28.08.2022) zwischen 19:00 Uhr und 22:30 Uhr parkte ein 62-Jähriger sein Auto im Bastenhorstweg. Ein unbekannter Täter riss mutwillig den rechten Außenspiegel ab. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

