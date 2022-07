Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Diebstahl von Fahrzeugschlüssel

Emmerich am Rhein-Dornick (ots)

Am Samstag (02. Juli 2022) zwischen 06:30 und 06:45 Uhr hat ein unbekannter Täter einen Fahrzeugschlüssel entwendet. Der Schlüssel, an dem sich ein kleines Etui befand, habe sich im Zündschloss eines schwarzen Peugeot 207 befunden. Die Besitzerin des Fahrzeugs hatte den Schlüssel im Zündschloss des Wagens belassen, während Sie die Garage in der Pionierstraße reinigte. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell