POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht

Weißer Fiat 500 beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (1. Juli 2022) zwischen 07:40 Uhr und 18:10 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen weißen Fiat 500, der an der Straße Hackensteege abgestellt war. An dem Fiat wurde im Bereich des linken vorderen Kotflügels sowie der Fahrertür ein frischer Unfallschaden festgestellt. Der Unfallverursacher, der möglicherweise mit einem größeren Fahrzeug unterwegs war, hatte sich bereits entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

