Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch - Spitzenwert liegt bei 116 km/h bei erlaubten 70 km/h

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Marie-Curie-Allee

26.01.2023, 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr

Am Donnerstagvormittag führten Polizeibeamte in der Marie-Curie-Allee in Wolfsburg in Höhe des dortigen Gewerbegebietes eine Lasermessung durch, da sich in dem Bereich zurückliegend immer wieder Verkehrsunfälle ereigneten.

Innerhalb einer Stunde wurden 30 Fahrzeuge in dem auf 70km/h begrenzten Abschnitt gemessen und insgesamt fünf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Drei Pkw-Fahrer mussten ein Verwarngeld bezahlen.

Zwei Fahrzeugführer waren so schnell, dass Verkehrsordnungswidrigkeiten-Anzeigen geschrieben werden mussten, wobei ein 50 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Helmstedt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit um 46 km/h überschritt. Der Pkw-Fahrer wurde mit 120 km/h gemessen. Nach Abzug eines Toleranzwertes von 3% erwartet ihn nun ein einmonatiges Fahrverbot, 2 Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld von 320 Euro.

Die Polizei wird diesen Bereich weiterhin im Auge behalten und dort zukünftig entsprechende Geschwindigkeitsmessungen durchführen.

