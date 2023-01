Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Schöningen (ots)

Schöningen, Salzstraße

25.01.2023, 00.45 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in eine Gaststätte in der Salzstraße in Schöningen ein. Dort öffneten sie gewaltsam einen Geldspielautomaten und entwendeten das darin befindliche Geld.

Der Eigentümer der Gaststätte wurde am frühen Mittwochmorgen durch einen Alarm aus dem unter seiner Wohnung befindlichen Lokal geweckt. Als er nachschaute, stellte er fest, dass ein Fenster aufgebrochen und sich die Täter an einem Geldspielautomaten zu schaffen gemacht hatten. Wie viel Geld aus dem Automaten gestohlen wurde ist derzeit nicht bekannt.

Da der Tatzeitraum eingegrenzt werden kann, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe gesehen haben. Hinweise bitte telefonisch unter 05352/951050.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell