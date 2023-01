Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter beschädigt Fahrzeug - Zeugen gesucht

Schöningen (ots)

Schöningen, Helmstedter Straße

23.01.2023, 19.30 Uhr

In den Abendstunden des Montags, gegen 19:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug zum Nachteil eines Autohauses in der Helmstedter Straße.

Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei darüber, dass eine zurzeit unbekannte Person auf dem Ausstellungsgelände eines dortigen Autohauses gegen ein dort ausgestelltes Fahrzeug getreten und den PKW beschädigt habe.

Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und an dem betroffene Fahrzeug Beschädigungen festgestellt.

Da der Tatort an der B 244/Helmstedter Straße liegt und sich der Täter auch vorher schon auffällig, das heißt durch herumschreien und dem Zeigen obszöner Gesten, verhalten habe, hoffen die Beamten darauf, dass er anderen Personen aufgefallen ist.

Hinweise nimmt die Polizei in Schöningen unter der Rufnummer 05352/95105-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell