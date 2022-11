POL-EU: Bremse am Fahrrad funktionierte nicht

Zülpich (ots) - Am Samstag, den 12.11.2022, bemerkte der Bauherr einer im Rohbau befindlichen Doppelhaushälfte in Zülpich, dass in der Nacht durch bislang unbekannte Täter die Wärmepumpe seiner Heizungsanlage entwendet wurde. Hierzu wurden die außen am Haus angebrachte Pumpe sowie die im Haus installierte Steuereinheit demontiert. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle ...

mehr