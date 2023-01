POL-WOB: Polizei rät Fußgängerampeln und Tunnelsysteme zu nutzen - Überqueren der mehrspurigen Fahrbahn in Höhe der Wache Ost nicht mehr möglich

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Ehmen, Hinter den Schulgärten 23.01.2023, 13.50 Uhr - 17.50 Uhr Durch die plötzlich und unerwartet zurückkehrende Hausbesitzerin sind zwei Ganoven bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Hinter den Schulgärten gestört worden. Als die Bewohnerin gegen 17.50 Uhr nach Hause zurückkehrte, fuhr ihr der Schreck in die Glieder, denn beim Aufschließen der Haustür hörte sie noch, ...

mehr