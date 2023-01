Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter und vollendeter Einbruch - Polizei hofft auf Hinweise

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Bötticherstraße

23.01.2023, 21.40 Uhr

Helmstedt, Charlotte-von-Veltheim-Weg

23.01.2023, 21.00 Uhr - 24.01.2023, 07.30 Uhr

Die Polizei in Helmstedt registrierte zwischen Montagabend 21.40 Uhr und Dienstagmorgen 07.30 Uhr einen versuchten und einen vollendeten Einbruch.

Am Montagabend beobachtete ein aufmerksamer Zeuge gegen 21.40 Uhr, wie zwei unbekannte männliche Personen versuchten in das Gebäude der Kreishochschule in der Bötticher Straße einzubrechen. Die beiden Personen wurden dabei beobachtet, wie sie versuchten gewaltsam Eine Tür am Gebäude zu öffnen. Als sie sich entdeckt sahen flüchteten sie unerkannt.

Am Dienstagmorgen entdeckten Mitarbeiter des Umweltamtes in der Straße Charlotte-von-Veltheim-Weg, dass Unbekannte zwischen Montagabend 21.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.30 Uhr in das Gebäude eingedrungen sind und einen Kaffeevollautomaten entwendet haben. Wie der Täter dabei ins Gebäude gelangt ist und was sonst noch entwendet wurde wird derzeit ermittelt.

Ein unmittelbarer Tatzusammenhang zwischen dem versuchten Einbruch in der Bötticherstraße und dem vollendeten Einbruch in dem Charlotte-von-Veltheim-Weg kann nach Einschätzung der Ermittler nicht ausgeschlossen werden.

Die Beamten hoffen in beiden Fällen auf Zeugen und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell