Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Auto und Radfahrer stoßen zusammen (11.06.2022)

Stockach (ots)

Am Samstagmittag ist es auf der Bundesstraße 31 zwischen Stockach und Bodman-Ludwigshafen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Ein 59-jähriger Mitsubishi-Fahrer war auf der B33 von Stockach in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Aufgrund einer Baustelle an der Anschlussstelle Stockach-Ost und stockendem Verkehr, entschloss sich der 59-Jährige kurz hinter dem dortigen Obsthof, nach links in Richtung Airach abzubiegen. Zeitgleich überquerte ein 51-jähriger, in Richtung Stockach fahrender Rennradfahrer die Fahrbahn durch die im stockenden Verkehr stehenden Autos von der linken auf die rechte Straßenseite. Trotz dem Versuch beider Fahrer auszuweichen, kam es auf der Mitte der Fahrbahn zum Zusammenstoß. Der Radler stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

