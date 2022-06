Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, Lkr. Konstanz) Vandalismus an Birkenhütte (11./12.06.2022)

Mühlingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag an der Birkenhütte ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten versuchten zunächst in einen Anbau an die Birkenhütte einzubrechen. Nachdem dies offensichtlich misslang, rissen die Täter die Holzpfosten des Holzlagerplatzes aus dem Boden und verfeuerten diese in dem dortigen Outdoor-Grill. Zudem hinterließen die Unbekannten diversen Müll und Glasscherben. Die Höhe des verursachten Schadens ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

