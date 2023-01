Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hörste. Täter nutzen Radlader zum Diebstahl eines Zigarettenautomaten.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte nutzten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (29. - 30.12.2022) unberechtigt einen in einer Baustelle am Hörster Bruch abgestellten Radlader. Mit diesem hoben sie in der gleichen Straße einen Zigarettenautomaten aus dem Boden. Die Diebe stahlen den kompletten Automaten. Bei den "Aushubarbeiten" beschädigten sie noch ein Straßenschild sowie einen öffentlichen Briefkasten. Da der Automat samt Fundament herausgerissen wurde, müssen die Täter ein entsprechendes Fahrzeug zum Abtransport benutzt haben. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, teilt diese bitte dem Kriminalkommissariat 2 mit; Telefon 05231 6090.

