POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Bargeld geklaut.

Lippe (ots) - (AL) Am Freitagnachmittag, in der Breitenheider Straße, verlor ein 18 jähriger Lagenser in einer Linkskurve die Kontrolle über seine KTM und stürzte. Hierbei wurde er schwerverletzt und in ein Klinikum eingeliefert. Sein 14 jähriger Sozius konnte nach ambulanter Versorgung vor Ort in die Obhut seines Vaters entlassen werden. Er wurde leichtverletzt. Pressekontakt: Polizei Lippe Leitstelle Telefon: ...

mehr