POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbrecher haben es auf Kupferkabel abgesehen.

Lippe (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr und Sonntagmorgen, 1 Uhr (31.12.22 - 01.01.23), unberechtigt Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Ginsterweg. Wie die Diebe in die Wohnung gelangen konnten, steht nicht fest. Sie stahlen Bargeld und entkamen unerkannt. Wer Hinweise dazu geben kann, richtet diese bitte an das Kriminalkommissariat 2; Telefon 05231 ...

