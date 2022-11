Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter (Ruhr)- Frau stürzt beim Unfall vom E-Roller

Wetter (Ruhr) (ots)

Am 08.11 gegen 20 Uhr kam es in der Kaiserstraße in Wetter zu einem Unfall zwischen einem Kleinwagen und einem E-Roller. Als die 20-jährige Fahrerin des E-Rollers links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, wollte die Fahrerin des VW Ups den E-Roller überholen. Nach Angaben der Autofahrerin habe die Rollerfahrerin keine Anzeichen zum Abbiegen gezeigt. Die Fahrerin des E-Rollers stürzte und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

