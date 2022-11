Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Krad kracht gegen Kleinwagen

Gevelsberg (ots)

Am 08. November kam es auf der Geerstraße in Gevelsberg zu einem Verkehrsunfall. Gegen 11 Uhr fuhr der 71-jährige Fahrer einer Mercedes A-Klasse aus einer Einmündung auf die Geerstraße auf. Gleichzeitig fuhr die 56-jährige Kradfahrerin in Fahrtrichtung der Wittener Straße entlang und stieß gegen den Kombi, als dieser auf die Straße hinauffahren wollte. Die Kradfahrerin wurde durch eine Rettungswagen-Besatzung behandelt, konnte allerdings daraufhin weiterfahren. Der Fahrer des Mercedes wurde zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus befördert.

