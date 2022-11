Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Einbruch im Osterkamp schlägt fehl

Sprockhövel (ots)

In der Zeit von Samstag bis Dienstag (05. bis 08.11) versuchten Unbekannte durch ein Badezimmerfenster in eine Erdgeschosswohnung im Osterkamp einzubrechen. Die Täter nutzten eine im Nahbereich liegende Leiter als Einstiegshilfe, um an das höher gelegene Fenster zu gelangen. Sie versuchten das Fenster durch hebeln zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie flüchteten unerkannt und ohne Beute.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell