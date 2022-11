Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Raub auf Supermarkt

Gevelsberg (ots)

Ein unbekannter Täter betrat am Dienstag (08.11), gegen 19:00 Uhr, eine Supermarktfiliale in der Weststraße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Einnahmen aus der Kasse. Eine Angestellte übergab einen dreistelligen Bargeldbetrag, der Täter verließ im Anschluss das Geschäft. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter kann so beschrieben werden: -Etwa 35 Jahre alt -Etwa 175cm groß -sprach akzentfreies Deutsch Er trug eine schwarze Sturmhaube, eine silberfarbene Jacke, schwarze Hose und Handschuhe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell