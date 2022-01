Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung und Diebstahl in Feldberger Seenlandschaft angezeigt

Feldberger Seenlandschaft (ots)

Am Montagmorgen, den 24.01.2022 wandte sich eine Verantwortliche eines Hotels in Feldberg an die Kontaktbereichsbeamten der örtlichen Polizeistation und zeigte eine Sachbeschädigung auf dem Gelände in der Straße Hinnenöver an. Nach bisherigem Ermittlungsstand beschädigten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 21.01.2022, 16:00 Uhr bis zum 24.01.2022, 07:45 Uhr fünf Lampen auf einer Terrasse, indem sie die gläsernen Kugelschirme zerstörten. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Eine weitere Straftat wurde am Morgen des 24.01.2022 vom Alten Landweg in Feldberg gemeldet. Ein Mitarbeiter einer Baufirma berichtete den Polizeibeamten, dass unbekannte Täter vier Scheinwerfer einer Arbeitsmaschine sowie etwa 250 Liter Dieselkraftstoff aus dieser entwendet hätten. Die Baustelle befindet sich am Ortseingang der Ortschaft Feldberg auf der Landesstraße 34, welche nach Möllenbeck führt. Der Tatzeitraum konnte auf den 21.01.2022, 15:30 Uhr bis zum 24.01.2022, 06:30 Uhr eingegrenzt werden. Der entstandene Schaden wurde mit etwa 700 Euro angegeben.

Hinweise zu beiden Taten nimmt das Polizeihauptrevier in Neustrelitz unter 03981/258224 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Diebstahls werden von den Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz geführt.

