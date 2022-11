Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Schwelm (ots)

Am Montag (07.11) kam es gegen 17:20 Uhr, auf der Jesinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger. Der Radfahrer befuhr den linken Gehweg der Jesinghauser Straße in Richtung Potthoffstraße. In Höhe des Kindergartens kam es zum Zusammenstoß mit dem 64-jährigen Fußgänger. Der Schwelmer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Radfahrer flüchtete währenddessen in Richtung Potthoffstraße, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 64-Jährige benötigte keine sofortige ärztliche Behandlung. Eine Zeugin bestätigte die Angaben des Schwelmers. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer oder dem Unfallgeschehen geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-9166 4000 abgegeben werden.

