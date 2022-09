Bad Segeberg (ots) - Am Montag, den 05.09.2022, ist es in der Pinneberger Straße in Tornesch zum Diebstahl eines Mofa-Rollers gekommen. Unbekannte entwendeten den rot-weißen Piaggio C 45 mit grünem Versicherungskennzeichen zwischen 08:00 und 14:00 Uhr von einer Grundstücksauffahrt unmittelbar im Bereich des stark frequentierten Bahnübergangs Esingen / Prisdorf. Im Frontbereich befindet sich der auffällige Schriftzug ...

