POL-SE: Tornesch - Einbruch in Friseur

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag (04.09.2022) ist es im Rosarium in der Berliner Straße in Uetersen zu einem Raub zum Nachteil einer 81-Jährigen gekommen. Nach dem bisherigen Stand befuhr die Geschädigte, vermutlich zwischen 13:00 und 15:00 Uhr, mit ihrem elektrischen Rollstuhl den Park. Hier soll ein Unbekannter an sie herangetreten sein und ihr eine Armbanduhr und ein Armband vom Handgelenk gerissen haben. ...

