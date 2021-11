Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei fahndet nach Frau, die nach Unfall geflüchtet ist

Dinslaken (ots)

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei eine Frau und weitere Zeugen. Die Unfallverursacherin ist circa 40 bis 45 Jahre alt und trägt lange, dunkle sowie glatte Haare. Sie war mit einem türkisfarbenen oder grünen Kleinwagen unterwegs.

Mit ihrem Auto war die Unfallverursacherin am Montag gegen 07.15 Uhr gegen einen VW gefahren, der an der Straße Wülbeck parkte. Am VW entstand ein Schaden am Heck. Ein Zeuge beobachtete das. Die Frau prüfte nur, ob an ihrem Wagen alles in Ordnung ist, und flüchtete.

Die Polizei Dinslaken bittet die Unfallverursacherin und weitere Zeugen, sich mit ihr unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell