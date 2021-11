Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Schule

Dinslaken (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag, 19.30 Uhr, bis Mittwoch (10.11.2021), 06.30 Uhr, in das Realschulgebäude an der Kirchstraße ein. Sie erbeuteten mehrere I-Pads und Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinslaken, Tel.: 02064 / 6220, entgegen.

