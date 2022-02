Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizeioberrat Tobias Giesbert leitet Geschicke des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat (PK) Hannover-Südstadt steht unter einer neuen Leitung. Polizeioberrat (POR) Tobias Giesbert übernimmt den Staffelstab von POR Markus Kiel, der inzwischen neuer Leiter des Einsatzdezernates der Polizeidirektion Hannover ist. Der 41-jährige Giesbert leitet seit dem 01.02.2022 die Geschicke des PK, in dem rund 100 Polizeibeamtinnen und -beamte ihren Dienst versehen.

Tobias Giesbert blickt auf mehr als 20 Jahre Polizeidienst zurück. 1999 begann seine Laufbahn mit dem Studium an der Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege. Danach war Giesbert zunächst in der Bereitschaftspolizei, als Sachbearbeiter im Einsatz-und Streifendienst in verschiedenen Dienststellen der Polizeidirektion Hannover und schließlich als Einsatzführer in der Polizeiinspektion Burgdorf tätig.

2009 folgte ein Auslandseinsatz im Rahmen einer einjährigen internationalen Polizeimission in Afghanistan. Hier war der heute 41-Jährige als Leiter des EUPOL-Teams für den Wiederaufbau am Standort Feyzabad zuständig.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland folgten zwei einjährige Verwendungen im sogenannten Behördenstab und als Leiter Einsatz- und Streifendienst im Polizeikommissariat Lehrte. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei übernahm er 2015 die Aufgabe des Einsatzdezernenten der Polizeidirektion Hannover. Bis zu seinem Wechsel zum PK Hannover-Südstadt war Giesbert vertretungsweise Leiter des PK Hannover-Döhren.

"POR Tobias Giesbert hat diverse Großeinsätze der Behörde geplant oder als Leiter des Führungsstabes mitgeleitet. Ob der Besuch des Präsidenten der USA, Barack Obama, in Hannover im Jahr 2016 oder Fußballeinsätze, Begleitung der Versammlungslagen oder Parteitage - POR Giesbert stellte mehrmals seine Einsatzkompetenz unter Beweis und zeigte sich als erfahrener und entschlossener Polizeiführer", so Volker Kluwe, Präsident der Polizeidirektion Hannover.

Neben seiner hohen Einsatzkompetenz kommt dem PK Hannover-Südstadt und seinen Mitarbeitenden auch Giesberts umfassendes Wissen und sein Netzwerk in der Region Hannover zugute. Als zertifizierter Projektmanager (IPMA) leitete Giesbert bereits mehrere Projekte der Polizeidirektion Hannover, darunter auch das zwischenzeitlich in die Alltagsorganisation implementierte Bündnis bahnhof.sicher. Mit Tobias Giesbert gewinnt das Polizeikommissariat eine Führungskraft, die viel Wert auf einen offenen, professionellen und kollegialen Umgang miteinander legt.

Volker Kluwe bedankte sich bei POR Markus Kiel für die gute und konstruktive Zusammenarbeit, die er in den vergangenen zwei Jahren als Leiter des PK Hannover-Südstadt geleistet hatte.

"Für POR Markus Kiel geht mit dem Wechsel zum Einsatzdezernat ein beruflicher Aufstieg einher. Hierzu beglückwünsche ich ihn und wünsche ihm viel Erfolg für die neue Aufgabe, die eine sehr enge und unmittelbare Zusammenarbeit mit der Behördenleitung mit sich bringt", betonte Volker Kluwe, Präsident der Polizeidirektion Hannover.

Über das Polizeikommissariat Hannover-Südstadt

Der Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats (PK) Hannover-Südstadt umfasst die Stadtteile Südstadt, Bult, Kleefeld, das Heideviertel sowie Teile von Mitte und Groß-Buchholz. Kommunal gehört der Zuständigkeitsbereich zu den hannoverschen Stadtbezirken Südstadt-Bult und Buchholz-Kleefeld. Auf einer Fläche von 17 Quadratkilometern leben hier ca. 77.500 Einwohner.

Der Dienststellenbereich wird geprägt durch verschiedene Bildungseinrichtungen wie der Medizinischen oder Tierärztlichen Hochschule Hannover, den Medical Park oder Schulen aller Bildungsformen, größerer Wirtschaftsunternehmen sowie dem Sitz der Region Hannover in der Hildesheimer Straße. Neben den für die Polizei typischen Handlungsfeldern wie Gefahrenabwehr, Kriminalitätsbekämpfung, Verkehrssicherheitsarbeit, Einsatzbewältigung und Bürgernähe gehören auch Objektschutzmaßnahmen bezüglich zweier jüdischer Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des PK Südstadt zum täglichen Alltag der hundert Mitarbeitenden der Dienststelle.

