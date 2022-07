Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer bei Kollisionen mit Autos verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Ein Radfahrer und eine Radfahrerin sind am Dienstag bei Verkehrsunfällen verletzt worden.

Um 14.40 Uhr fuhr eine 62-jährige Fiat-Fahrerin auf dem Schleswiger Weg zur Haustenbecker Straße, um an der Einmündung nach rechts in Richtung An der Talle abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 50-jährigen Elektroradfahrers. Der Mann fuhr mit seinem Pedelec auf dem Fahrradschutzstreifen der Haustenbecker Straße in Richtung An der Talle. Bei der Kollision stürzte der Mann und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

In Marienstraße radelte eine 30-jährige Frau um 17.50 Uhr verbotswidrig auf dem linken Gehweg in Richtung Friedrichstraße. Sie überquerte die Ausfahrt des Parkhaus Königsplatz und wurde dabei von einer 50-jährigen Suzuki-Fahrerin übersehen, die aus der Tiefgarage nach links auf die Marienstraße einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radlerin und verletzte sich leicht.

