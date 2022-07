POL-PB: Hyundai-SUV am Frankfurter Weg entwendet

Paderborn (ots) - (mb) In der Nacht zu Sonntag ist ein Elektroroller-Fahrer auf der Borchener Straße verunglückt. Gegen 01.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein E-Scooter-Fahrer an der Borchener Straße auf. Der Mann fuhr auf dem Radweg in Schlangenlinien stadteinwärts. An der Kreuzung Josef-Schröder-Straße missachtete er die rote Ampel. Kurz hinter der Ampel stieß der Mann mit dem Vorderrad gegen den Bordstein und ...

