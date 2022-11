Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- PKW fährt auf Landstraße gegen Baum

Hattingen (ots)

Am Dienstag, den 08.11 fuhr eine 64-jährige Frau mit ihren zwei Enkeln (8/10) in einem Dacia Duster auf der Wuppertaler Straße gegen einen Baum. Auf dem Weg nach Bochum fiel die Dame gegen 15 Uhr nach eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf, geriet links von der Fahrbahn ab und kollidierte daraufhin mit einem Baum. Die Fahrerin erlitt leichte Schmerzen in der Brust, der 8-jährige Enkel hat leichte Prellspuren durch den Gurt nachzuweisen, das andere Enkelkind blieb unversehrt. Alle drei Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

