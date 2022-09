Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der L 43, Gemarkung Heidweiler mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person

Wittlich (ots)

Am 06.09.2022, gegen 14:45 Uhr, befährt ein PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug die L 43, aus Richtung Dodenburg kommend, in Fahrtrichtung Heidweiler. In einer leichten Rechtskurve in Höhe Stations-Km 0,530, kommt er, nach derzeitigem Ermittlungsstand, mit seinem Fahrzeug leicht auf die Gegenfahrspur und kollidiert mit einem entgegenkommenden LKW. Der PKW wird nach dem Anprall nach rechts, in ein angrenzendes Feld geschleudert und kommt dort, mit der Fahrzeugfront in Richtung Fahrbahn, zum Stehen. Der Fahrzeugführer des PKW wird in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr, über die Beifahrerseite aus seinem Fahrzeug befreit. Er wird vom DRK in ein Krankenhaus verbracht. Der LKW-Fahrer erleidet einen Schock und wird ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Am LKW wurde durch den Zusammenstoß das linke Vorderrad abgerissen. Der LKW kommt schräg auf der Fahrbahn zum Stehen und blockierte in der Folge die gesamte Fahrbahn. Daher wurde die L43, für die Dauer der Bergungsarbeiten, voll gesperrt und gegen 17:15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Im Einsatz befanden sich das DRK mit zwei Rettungswagen und dem Rettungshubschrauber mit Notarzt, die freiwilligen Feuerwehren der Ortsgemeinden Heidweiler, Dierscheid und Hetzerath, sowie ein Abschleppdienst des ADAC und Fa. Steil zur Bergung der unfallbeteiligten Fahrzeuge. ------------------------------------------------------------

